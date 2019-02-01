2019-02-01T21:58:07+03:00
Общество

Обвиняемая в педофилии модель Анна Лисовская объявила голодовку в СИЗО

Девушка не согласна с предъявленными ей обвинениями
Дарья ИВАШКИНА
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Скандально известная модель Анна ЛисовскаяСкандально известная модель Анна ЛисовскаяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В пятницу, 1 февраля, стали известны новые подробности жизни скандально известной модели Анны Лисовской.

По некоторым данным, девушка, которая в настоящее время находится в СИЗО, объявила голодовку: таким образом она решила выразить свое несогласие с предъявленными ей обвинениями, сообщает РЕН ТВ. Стоит отметить, что суть этих обвинений в том, что Лисовская «рассылала порнографические снимки детям», в том числе младшей дочери миллионера Константина Шарыго.

Между тем мать модели Ирина Медведкова считает, что обвинения против ее дочери - месть Александра Шарыго. Ранее женщина рассказала «Комсомольской правде» о том, что сын известного бизнесмена угрожал Анне Лисовской, с которой какое-то время встречался. Дело в том, что в начале 2016 года девушка обвинила своего молодого человека в изнасиловании, в результате вскоре тот был задержан и даже провел почти год в СИЗО.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, сама Лисовская была арестована летом прошлого года по обвинению в совращении 13-летней девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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