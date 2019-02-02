2019-02-02T15:35:08+03:00
В мире

Аэропорт Брисбена эвакуировали из-за мужчины, угрожавшего устроить взрыв

Неизвестный был вооружен ножом, а в руках у него была металлическая коробка с оголенными проводами [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Аэропорт Брисбена эвакуировали из-за мужчины с ножом и коробкой с проводамиАэропорт Брисбена эвакуировали из-за мужчины с ножом и коробкой с проводамиФото: кадр с видео
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В субботу, 2 февраля, появилась информация о том, что полиция вывела всех людей из терминала международного аэропорта Брисбена, который является третьей по пассажирообороту воздушной гаванью Австралии после аэропортов Сиднея и Мельбурна. При этом в местных правоохранительных органах отметили, что эвакуировать пассажиров и персонал пришлось «из-за чрезвычайной ситуации».

А чуть позже выяснились некоторые подробности. Как оказалось, ранее в субботу мужчина, вооруженный ножом, пронес на территорию аэропорта металлическую коробку, из которой торчали оголенные провода, и заявил, что это бомба. Также этот человек обещал взорвать воздушную гавань.

Аэропорт Брисбена эвакуировали из-за мужчины, угрожавшего устроить взрыв.

Однако прибывшие на место происшествия правоохранители смогли обезвредить злоумышленника. Причем при задержании стражам порядка пришлось применить оружие. Между тем, как заявили в полиции, подозреваемый получил несмертельные ранения и в настоящее время уже находится под стражей.

«Мужчина был доставлен в полицейский участок, где он должен быть допрошен. Правоохранители остаются в аэропорту, в настоящее время в терминале отправления проводятся обыски», - говорится в Twitter полиции Квинсленда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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