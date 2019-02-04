СЕГОДНЯ 19:05 2019-02-04T19:05:21+03:00

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В понедельник, 4 февраля, стало известно, что крупнейший российский онлайн-магазин Ozon отменил бесплатную доставку товаров.

Теперь единственная возможность не платить за «путешествия» покупки к пункту выдачи - оформить подписку на Ozon.Premium. Для тех клиентов, которые оформят эту услугу, заплатив 1599 рублей за шесть месяцев, получат право бесплатно получать заказы стоимостью от 2999 рублей. «Покупки на меньшую сумму доставим со скидкой от 30%», - говорится на сайте ретейлера.

Между тем генеральный директор Ozon Александр Шульгин заметил, что раньше его компания, как и большинство интернет-магазинов, закладывала свои расходы в стоимость товара, однако в конце концов «пришла к выводу, что самым справедливым для клиента будет работа по другой модели». «Доставка не стала дороже, а вот цены уже стали ниже», - отмечается на странице Ozon в Facebook.

Напомним, раньше предоплаченные товары можно было получить бесплатно в пунктах выдачи или постаматах Ozon.

ИСТОЧНИК KP.RU