IKEA начнет сдавать мебель в аренду

СЕГОДНЯ 21:30 2019-02-04T21:30:16+03:00

Первой страной, где можно будет приобрести мебель на время, станет Швейцария

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В понедельник, 4 февраля, стало известно, что компания IKEA решила сдавать мебель в аренду.

«Вместе с партнерами мы сделаем так, чтобы вы могли арендовать мебель», - сказал исполнительный директор группы Inter IKEA Турбьерн Леф. При этом он отметил, что когда по истечении срока аренды клиенты смогут сдавать мебель и брать взамен что-то еще. «Вместо того чтобы выбрасывать предметы мебели, мы их немного обновим и сможем продать, тем самым продлив жизнь товаров», - добавил Леф в интервью газете Financial Times.

Кстати, первой страной, где можно будет приобрести мебель на время, станет Швейцария. По словам представителей IKEA, начало пробного периода аренды в этой стране намечено уже на февраль текущего года.

Стоит отметить, что на первоначальном этапе в аренду будет сдаваться только офисная мебель. Дело в том, что в IKEA уверены, что арендовать стулья и столы для офисов многим компаниям выгоднее, чем покупать их. В дальнейшем же ретейлер планирует сдавать во временное пользование и кухни.

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ИСТОЧНИК KP.RU