2019-02-05T02:04:40+03:00
Общество

Экс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растрату 34 млрд рублей

Следователи ищут его соучастников в компаниях "01 Групп" и "01 Групп финанс"
Юлия ДИВЕЕВА
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Бывший руководитель банка "Открытие" Евгений Данкевич. ФОТО: Александр Рюмин/ТАССБывший руководитель банка "Открытие" Евгений Данкевич. ФОТО: Александр Рюмин/ТАСС
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Бывший руководитель банка "Открытие" Евгений Данкевич объявлен в розыск по подозрению в растрате 34 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

По его словам, СК совместно с ФСБ проводит следственно-оперативные действия, чтобы установить соучастников его преступления, передает "Коммерсантъ".

Краснов рассказал, что летом 2017 года, когда Данкевич возглавлял правление банка, он вступил в преступный сговор руководителями компаний "01 Групп" и "01 Групп финанс", бравших кредиты в "Открытии". Вместе они выпустили и разместили на Московской бирже 40 миллионов облигаций по стоимости в одну тысячу рублей, хотя их реальная стоимость составляла менее половины от их номинала.

"Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости. Получив за них более 34 млрд рублей, "01 Групп" досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в "Открытии", - пояснил Краснов.

Главное следственное управление СК проводит масштабное расследование в отношении Данкевича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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