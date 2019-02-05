Экс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растрату 34 млрд рублей

СЕГОДНЯ 02:04 2019-02-05T02:04:40+03:00

Следователи ищут его соучастников в компаниях "01 Групп" и "01 Групп финанс"

Изменить размер текста: A A

Бывший руководитель банка "Открытие" Евгений Данкевич объявлен в розыск по подозрению в растрате 34 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

По его словам, СК совместно с ФСБ проводит следственно-оперативные действия, чтобы установить соучастников его преступления, передает "Коммерсантъ".

Краснов рассказал, что летом 2017 года, когда Данкевич возглавлял правление банка, он вступил в преступный сговор руководителями компаний "01 Групп" и "01 Групп финанс", бравших кредиты в "Открытии". Вместе они выпустили и разместили на Московской бирже 40 миллионов облигаций по стоимости в одну тысячу рублей, хотя их реальная стоимость составляла менее половины от их номинала.

"Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости. Получив за них более 34 млрд рублей, "01 Групп" досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в "Открытии", - пояснил Краснов.

Главное следственное управление СК проводит масштабное расследование в отношении Данкевича.

ИСТОЧНИК KP.RU