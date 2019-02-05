Погода в Москве на 5 февраля 2019 года: похолодает на пару градусов
Погода в Москве на 5 февраля 2019 года встретит жителей и гостей столицы затянутым облаками небом, которое лишь изредка будет проясняться. Осадков не ожидается, а вот гололедица весьма вероятна, причем сильная.
Связано это с тем, что после резкого потепления и ухода в температурный плюс, столбики термометров вновь пошли на понижение. Так, во вторник днем в городе будет минус 2..0 градусов, а ночью - минус 10.. минус 8.
При этом, согласно данным Гидрометцентра, ветер северо-западного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Местами же воздушные потоки будут дуть на восток. что касается атмосферного давления, то оно остановится на показателе 757 миллиметров ртутного столба.
Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее в Москву пришел южный циклон со Средиземного моря, который принес теплый воздух из Италии и Греции. Однако настоящие морозы и снегопады еще возможны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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