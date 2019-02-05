2019-02-05T11:27:43+03:00
Происшествия

Число жертв пожара в Париже увеличилось до 8

На месте происшествия продолжают работать спасатели
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На месте пожара продолжают работать спасатели. Фото: twitter.com/LaetChevallierНа месте пожара продолжают работать спасатели. Фото: twitter.com/LaetChevallier
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Утром во вторник, 5 февраля, стало известно, что число жертв пожала в шестнадцатом округе Парижа увеличилось. Об этом сообщил прокурор французской столицы Реми Хейтц. По его словам, ЧП унесло жизни восьми человек.

В настоящее время работы на месте пожара продолжаются. Спасатели разбирают завалы и ищут других жертв, а также возможно выживших. Пожарные проливают строения, чтобы избежать повторного возгорания. Всего в операции принимают участие более 200 сотрудников спецслужб, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что на текущий момент спасателям удалось вывести из пожара более 30 пострадавших. Всем им врачи оказывают необходимую помощь.

Мэр Парижа Анн Идальго сегодня выразила соболезнования семьям погибших и добавила, что Парижский совет во вторник начнется с минуты молчания, передает сайт argumenti.ru.

Посольство РФ в Париже сейчас уточняет, есть ли россияне среди погибших или раненых во время пожара. В ведомстве выражают соболезнования и поддержку пострадавшим и их близким. Об этом говорится на официальной странице посольства в Facebook.

Крупный пожар в 16-м округе Парижа.Загорелся жилой дом

ИСТОЧНИК KP.RU

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