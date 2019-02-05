Неожиданная смерть канадского криптомиллионера лишила его жену $137 млн

СЕГОДНЯ 14:13 2019-02-05T14:14:07+03:00

Предприниматель Джеральд Коттен хранил все свое состояние и деньги клиентов в "холодных кошельках", пароли к которым знал только он

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Неожиданная смерть канадского предпринимателя Джеральда Коттена, который серьезно разбогател на криптовалюте, оставила его жену и сотни тысяч клиентов без денег.

Дело в том, что мужчина был основателем и главой сервиса Quadriga, который позволял пользователям совершать обмен электронных средств. При это все загружаемые на портал деньги хранились в так называемых "холодных кошельках", которые не имеют доступа к интернету. Коттен был единственным человеком с полномочиями на обработку счетов, и вот в декабре прошлого года он умер.

Бизнесмен отправился в Индию, где хотел открыть детский дом, однако уже там почувствовал неожиданное недомогание. Позже выяснилось, что у него обострилось болезнь Крона.

Вдова Джеральда обыскала все вещи своего покойного супруга, но, похоже, у него не было привычки записывать пароли от счетов на бумажках. Угадать заветный код также не получилось. Между тем, в адрес женщины уже начали поступать угрозы от клиентов и партнеров Коттена, которые не могут получить свои средства. Общий ущерб оценивается примерно в 137 миллионов долларов.

Жена предпринимателя уже наняла специалиста, который пытается взломать компьютеры ее мужа или хотя бы его электронную почту, однако пока безрезультатно. Коттен предусмотрительно зашифровал все свои счета с биткоинами, передает CBS.

ИСТОЧНИК KP.RU