Пожар в ангаре на севере Москвы потушили

СЕГОДНЯ 00:05 2019-02-06T00:05:33+03:00

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На севере Москвы ликвидирован пожар , который разгорелся 5 февраля в ангаре на территории промзоны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Наряды пожарных был вызваны на тушение по адресу: Михалковская улица, 61, строение 1. Как оказалось, горела кровля одноэтажного ангара.

“Подразделения незамедлительно приступили к тушению пожара, работая с соблюдением техники безопасности. В 22.44 пожар локализован на площади 500 квадратный метров. В 23.01 пожар ликвидирован”, - говорится в сообщении на сайте московского главка МЧС..

Во время пожара и тушения никто не пострадал. У горевшего ангара частично обрушилась кровля. В борьбе с огнем были задействованы 14 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU