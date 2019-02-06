В московском метро вычислили самые востребованные маршруты

СЕГОДНЯ 08:49 2019-02-06T08:49:48+03:00

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В московском метрополитене проследили за маршрутами пассажиров и смогли составить самые востребованные маршруты. Чаще всего люди выходят на станции «курская», «Киевская», «Комсомольская».

Не менее популярны направления до «Охотного рядя», «Арбатской» и «ВДНХ». Список востребованных маршрутов появился 6 февраля на официальном сайте мэра города.

Самыми востребованными точками отправления стали «Выхино», «Щелковская», «Новокосино», «Юго-Западная», «Домодедовская», «Новогиреево» и «Медведково».

В среднем ежемесячно с использованием метро пассажиры строят около двух миллионов маршрутов и на дорогу уходит от 17 до 36 минут.

Популярной данных станций вполне объяснима: на кольцевых станциях находятся крупные вокзалы, откуда отходят электрички в область. К тому же, в центре сосредоточены многие офисы и люди едут на работу.

Станции вроде «Охотного ряда» привлекают туристов, в шаговой доступности множество достопримечательностей, а конечные станции многих веток являются основным способом для москвичей, которые добираются на работу, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU