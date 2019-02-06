Песков не исключил возможность написания мемуаров

СЕГОДНЯ 11:55 2019-02-06T11:55:46+03:00

Говоря о возможности написания воспоминаний, официальный представитель Кремля пошутил, что за такую книгу можно "получить по ушам". Фото: REUTERS

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что напишет мемуары. Говоря о возможности написания воспоминаний, официальный представитель Кремля пошутил, что за такую книгу можно "получить по ушам".

"Ну, за такую книгу можно и по ушам получить", - ответил Песков на вопрос журналиста издания "Коммерсантъ" Андрея Колесникова, заданный во время выступления пресс-секретаря Владимира Путина на форуме "Медиадень". Суть вопроса, заданного Колесникова Пескову, заключалась в возможности написания представителем Кремля нескольких томов книги, которая может взорвать информационное пространство.

Говоря о возможности написания мемуаров, Песков отметил, что для этого нужен определенный настрой. "Все сейчас летит так быстро, нужно прийти в это душевное состояние спокойствия, релакса, перестать куда-то бежать, вот тогда можно думать о мемуарах. Но пока я еще не задумываюсь, пока еще время копить", - заявил он.

По словам Пескова, многие детали, "из которых соткана ежедневная рутина", забываются очень быстро. "Поэтому какие-то нужно делать заметки, но не всегда нахожу в себе силы и ленюсь, редко что-то все-таки помечаю", - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU