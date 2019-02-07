2019-02-07T00:18:34+03:00
Наука

Ученые рассказали, когда кенгуру научились прыгать

Открытие исследователей опровергает полувековую теорию археологов
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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семейство кенгуровых состояло из множества видов, которые умели и ходить на двух лапах, и лазать по деревьям.семейство кенгуровых состояло из множества видов, которые умели и ходить на двух лапах, и лазать по деревьям.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ученые из Уппсальского университета развеяли устоявшуюся в научной среде теорию об эволюции кенгуру, выяснив, что прыгать сумчатые научились еще 20 миллионов лет назад.

Эволюционный путь семейства кенгуровых всегда оставался загадкой для археологов, так как почти все древние останки датируются двумя миллионами лет, одновременно с изменением климата в Австралии. Предки современных кенгуру должны были научиться передвигаться быстрее и покрыть большее расстояние, чтобы найти необходимое количество пищи - на основе таких рассуждений и строилась эволюционная ветвь Nambaroo gillespieae.

"Эволюция семейства кенгуровых до сих пор является большой загадкой для ученых. Так как предки современных кенгуру жили еще 20 миллионов лет назад, найти полноценные останки животных практически невозможно" - рассказывает Бенджамин Кир, автор опубликованного в журнале Royal Society Open Science исследования.

Проведя экспертизу скелета, найденного швейцарскими исследователями, ученые заключили, что кенгуру научились прыгать еще в самом начале своего эволюционного пути. Кроме того, анализ частей скелета показал, что семейство кенгуровых состояло из множества видов, которые умели и ходить на двух лапах, и лазать по деревьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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