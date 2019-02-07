В Эквадоре грабители убили туриста из России

СЕГОДНЯ 02:28 2019-02-07T02:38:29+03:00

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В эквадорской столице Киото в понедельник, 4 февраля, был убит турист из России Алексей Домбровский. Как рассказал в среду заведующий консульским отделом российского посольства в Эквадоре Андрей Алексеев, это произошло вечером, когда наш соотечественник вместе с женой вышел из отеля прогуляться.

На супругов напали четверо грабителей, они нанесли россиянину несколько ножевых ранений, от которых он позже скончался в больнице. Представитель посольства отметил, что местная полиция приехала на место происшествия через несколько минут после нападения и задержала по горячим следам троих из четверых грабителей.

«Четвертый, по предварительной информации, является родственником одного из задержанных, поэтому есть надежда, что он также будет пойман в ближайшее время. Расследование идет полным ходом, эквадорская сторона активно помогает, и мы постоянно находимся на связи с супругой погибшего», - добавил Андрей Алексеев

Он подчеркнул, что на россиянина напали в исторической части Кито, отметив, что не может назвать этот район благополучным, «хотя там и немало полиции находится».

«Не могу сказать, что этот район является. Но было вечернее время, и потом, криминогенная обстановка несколько ухудшилась за последнее время в Эквадоре, и в Кито в частности», - сказал заведующий консульским отделом.

Он посоветовал нашим туристам во время прогулок в темное время суток быть осторожнее.

«В туристических местах обычно безопасно, но лучше не брать с собой дорогие вещи, украшения, большую сумму денег. И нужно быть всегда начеку», - приводит ТАСС слова российского дипломата.

ИСТОЧНИК KP.RU