Сценарист «Афони» отсудил у «Ленфильма» более 2 млн рублей
Сценарист культовых советских фильмов «Афоня», «Мы из джаза», «Белый тигр» и «Ворошиловский стрелок» Александр Бородянский отсудил у «Ленфильма» 2,2 миллиона рублей. Материалы дела опубликованы на сайте «Электронное правосудие».
Арбитражный суд Москвы постановил взыскать деньги с киностудии «за неисполнение договорных обязательств» перед сценаристом. О каких именно обязательствах и при съемках какого фильма они не были исполнены, суд не уточняет.
Согласно материалам «Ленфильма», последняя работа, в которой участвовал сценарист вышла на экраны в 2017 году. Александр Бородянский писал сценарий к фильму «Три дня до весны», который посвящен первой блокадной зиме и рассказывает о подвигах людей, защищавших город.
Александр Бородянский — российский сценарист и кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Бородянский написал сценарии к более чем 30 советским и российским фильмам.
Фрагменты фильма "Афоня".13 октября 1975 года, ровно 35 лет назад, состоялась премьера фильма Георгия Данелия «Афоня», ставшего классикой советского кино.
ИСТОЧНИК KP.RU