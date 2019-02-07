Сценарист «Афони» отсудил у «Ленфильма» более 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:23 2019-02-07T18:23:55+03:00

Киностудия не исполнила договорные обязательства перед Александром Бородянским

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Сценарист культовых советских фильмов «Афоня», «Мы из джаза», «Белый тигр» и «Ворошиловский стрелок» Александр Бородянский отсудил у «Ленфильма» 2,2 миллиона рублей. Материалы дела опубликованы на сайте «Электронное правосудие».

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать деньги с киностудии «за неисполнение договорных обязательств» перед сценаристом. О каких именно обязательствах и при съемках какого фильма они не были исполнены, суд не уточняет.

Согласно материалам «Ленфильма», последняя работа, в которой участвовал сценарист вышла на экраны в 2017 году. Александр Бородянский писал сценарий к фильму «Три дня до весны», который посвящен первой блокадной зиме и рассказывает о подвигах людей, защищавших город.

Александр Бородянский — российский сценарист и кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Бородянский написал сценарии к более чем 30 советским и российским фильмам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/433065" frameborder="0"></iframe> Фрагменты фильма "Афоня".13 октября 1975 года, ровно 35 лет назад, состоялась премьера фильма Георгия Данелия «Афоня», ставшего классикой советского кино.

ИСТОЧНИК KP.RU