Росстат зафиксировал рост цен на квартиры в России

СЕГОДНЯ 19:18 2019-02-07T19:18:33+03:00

Цены на первичное жилье выросли в среднем на 6,3%, на вторичное - на 4,1%

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Российская Федеральная служба государственной статистики зафиксировала рост цен на жилье. Об этом говорится в докладе ведомства о социально-экономическом положении России на 2018 год.

По итогам четвертого квартала прошлого года цены на новостройки выросли на 6,3%, вторичное жилье подорожало на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

«В IV квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья, по предварительным данным, составили соответственно 101,4% и 101,8%» - сообщает Росстат в своем докладе.

Стоимость новостроек в столице выросла по сравнению к 2017 году на 6,1%, вторичное жилье подорожало на 2,7%. Однако в докладе отмечается, что в конце года квартиры начали немного дешеветь. В четвертом квартале прошлого года первичное и вторичное жилье стало дешевле на 0,1 и 0,3% соответственно по сравнению с третьим кварталом. В Московской области цены выросли: на первичном рынке - на 7,7%, на вторичном - на 4,6%.

Росстат указывает, что расчет индекса цен на первичном и вторичном рынках жилья производится на основе зарегистрированных цен на построенные квартиры и на квартиры функционирующего жилого фонда, которые находятся в собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU