2019-02-07T19:18:33+03:00
Экономика

Росстат зафиксировал рост цен на квартиры в России

Цены на первичное жилье выросли в среднем на 6,3%, на вторичное - на 4,1%
Елена Гильманова
Поделиться:
Росстат сообщил о росте цен на рынке недвижимостиРосстат сообщил о росте цен на рынке недвижимостиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Российская Федеральная служба государственной статистики зафиксировала рост цен на жилье. Об этом говорится в докладе ведомства о социально-экономическом положении России на 2018 год.

По итогам четвертого квартала прошлого года цены на новостройки выросли на 6,3%, вторичное жилье подорожало на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

«В IV квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья, по предварительным данным, составили соответственно 101,4% и 101,8%» - сообщает Росстат в своем докладе.

Стоимость новостроек в столице выросла по сравнению к 2017 году на 6,1%, вторичное жилье подорожало на 2,7%. Однако в докладе отмечается, что в конце года квартиры начали немного дешеветь. В четвертом квартале прошлого года первичное и вторичное жилье стало дешевле на 0,1 и 0,3% соответственно по сравнению с третьим кварталом. В Московской области цены выросли: на первичном рынке - на 7,7%, на вторичном - на 4,6%.

Росстат указывает, что расчет индекса цен на первичном и вторичном рынках жилья производится на основе зарегистрированных цен на построенные квартиры и на квартиры функционирующего жилого фонда, которые находятся в собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Медведев официально назначил Зарину Догузову руководителем Ростуризма
Макрон отказался выступать вместе с Меркель на форуме в Мюнхене
Новой главой Ростуризма станет директор департамента в АП Зарина Догузова
Захарова отреагировала на сообщения о третьем фигуранте "дела Скрипалей"
В МИД России пообещали ответить Норвегии на размещение базы в Арктике
Париж планирует поддержать внесение изменений в Газовую директиву ЕС
Верховная Рада проголосовала за переименование Днепропетровской области
В МИД России сообщили о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу
MAPS.ME представил специальный путеводитель для влюбленных
Сценарист «Афони» отсудил у «Ленфильма» более 2 млн рублей
В Пентагоне обеспокоены планами России по созданию ракет большой дальности
Ученые выявили механизм замещения утраченных нейронов
На востоке Москвы столкнулись микроавтобус, грузовик и маршрутка
Захарова: украинский закон о наблюдателях - шаг на пути к "истиной демократии"
Арктику будут охранять «люди-лягушки»
США отзовут предложение по Patriot, если Турция купит системы С-400
Кабмин выделит 20 млрд рублей на реализацию закона об устойчивости рунета
«Народные инспекторы» будут фиксировать нарушения ПДД