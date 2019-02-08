В США перекрыли два трубопровода из-за утечки канадской нефти

СЕГОДНЯ 06:29 2019-02-08T06:41:31+03:00

ЧП случилось в штате Миссури, куда уже прибыли специалисты из Канады

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В американском штате Миссури частично перекрыли два трубопровода, по которым нефть из канадской провинции Альберта поступает на переработку в США. Такое решение было принято из-за утечки «черного золота», передает телеканал CBC News.

Утечка, произошедшая примерно в полусотне километров от города Сан-Луис, по данным департамента природных ресурсов Миссури, привела к загрязнению почвы на площади около 370 квадратных метров. Источник утечки нефти пока не обнаружен.

На место ЧП для оценки ситуации уже прибыли представители корпорации TransCanada. Специалисты выясняют, что произошло и по каким причинам.

Отмечается, что трубопровод Keystone мощностью 590 тысяч баррелей в сутки является критически важной линией доставки нефти на перерабатывающие заводы Соединенных Штатов. Особенно сейчас, когда на фоне американских санкций против венесуэльской компании PDVSA повысился спрос на канадскую нефть.

ИСТОЧНИК KP.RU