2019-02-08T14:52:12+03:00
Москва

В Москве женщина попала в больницу после драки на родительском собрании

Потасовка произошла в школе №1468, расположенной в центре столицы
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments14
В Москве женщина попала в больницу после драки на родительском собранииВ Москве женщина попала в больницу после драки на родительском собранииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В пятницу, 8 февраля, стало известно о драке, которая произошла на родительском собрании в одной из школ, расположенных в центре Москвы. Причем, как выяснилось, в результате потасовки одна из ее участниц - 47-летняя женщина - оказалась в больнице.

Как уточнил источник в правоохранительных органах столицы, собрание, на котором вспыхнул конфликт, проходило в минувшую среду, 6 февраля, в школе №1468. «Там происходило родительское собрание, во время которого начался конфликт между пришедшими туда людьми. В результате женщину 47 лет доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского», - сказал собеседник ТАСС.

Между тем пострадавшая с заявлением в полицию пока не обращалась, однако по факту случившегося уже начата доследственная проверка.

Кстати, отметим, это не первый подобный случай в нашей стране. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в июле прошлого года в Уфе пьяные мамы устроили потасовку на детской площадке. Как отмечалось, женщин не остановил даже плач напуганных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самолет врезался в сугроб в аэропорту французского Куршевеля
Российские наблюдатели не поедут на Украину из соображений безопасности
Футбольный клуб "Нант" изъял из обращения номер, под которым выступал погибший в авиакатастрофе Эмилиано Сала
Комитет Сената США рассмотрит резолюцию против "Северного потока - 2"
Германия и Франция смогли достигнуть компромисса по «Северному потоку - 2»
В Росси могут ввести государственную систему сертификации для магов и астрологов
Сломавший Гуфу два ребра мужчина принес извинения и заключил с рэпером мировое соглашение
Умер Ян Ольшевский - бывший премьер-министр Польши
Зарплата Александра Головина в "Монако" составляет 2,7 млн евро в год
Путин выразил соболезнования родным Сергея Юрского
МИД: Россия готова обсуждать с США вопросы вывода американских войск
"Ливерпуль" в сезоне 2017/2018 побил рекорд прибыли в истории мирового футбола
Под обломками дома в Стамбуле обнаружили пятилетнего мальчика, который выжил, пробыв там 45 часов
Ученые нашли продукт, спасающий от депрессии
Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии
В Кремле оценили споры в ЕС по «Северному потоку - 2»
Рогозин сообщил о завершении сборки первого двигателя для новой ракеты "Союз-5"
В Госдуме отметили важность выступления паралимпийцев под российским флагом
Оппозиция Таиланда выдвинула кандидатом в премьеры сестру короля
В результате пожара на базе футбольного клуба "Фламенго" погибли 10 человек
Украина намерена «выжимать» Россию из международных миссий
У матери Криштиану Роналду обнаружен рак
Visa позволит снимать с карт наличные в кассах магазинов
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
В Кремле прокомментировали недопуск российских наблюдателей на украинские выборы
В правительстве Японии воздержались от ответа на вопрос о принадлежности Курил
США планируют полностью вывести войска из Сирии к концу апреля