СЕГОДНЯ 14:52 2019-02-08T14:52:12+03:00

В Москве женщина попала в больницу после драки на родительском собрании Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В пятницу, 8 февраля, стало известно о драке, которая произошла на родительском собрании в одной из школ, расположенных в центре Москвы. Причем, как выяснилось, в результате потасовки одна из ее участниц - 47-летняя женщина - оказалась в больнице.

Как уточнил источник в правоохранительных органах столицы, собрание, на котором вспыхнул конфликт, проходило в минувшую среду, 6 февраля, в школе №1468. «Там происходило родительское собрание, во время которого начался конфликт между пришедшими туда людьми. В результате женщину 47 лет доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского», - сказал собеседник ТАСС.

Между тем пострадавшая с заявлением в полицию пока не обращалась, однако по факту случившегося уже начата доследственная проверка.

Кстати, отметим, это не первый подобный случай в нашей стране. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в июле прошлого года в Уфе пьяные мамы устроили потасовку на детской площадке. Как отмечалось, женщин не остановил даже плач напуганных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU