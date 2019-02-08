В Брюсселе оценили перспективы Украины на вступление в ЕС

СЕГОДНЯ 16:28 2019-02-08T16:28:12+03:00

В Европе уверены, что все идет так, как сказано в Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским союзом

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Верховная рада внесла поправки к Конституции, которые определяют основной курс развития страны членством в ЕС и НАТО. Это суверенное право Украины, вносить в свой основной документ то, что сочтут нужным, отметил официальный представитель Евросоюза.

В Брюсселе уверены, что рано или поздно Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом будет реализовано и страна сможет политически и экономически интегрироваться в ЕС. Документ был подписан на саммите Украина — ЕС 9 июля 2018 года.

- С этой целью мы сосредоточены на полной реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, с тем чтобы максимально использовать возможности, предоставляемые обеим сторонам», — цитирует ФАН слова представителя ЕС.

А вот ответить на вопрос, когда же Еврокомиссия подпишет с Украиной Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА), в Брюсселе отвечать не стали. Этот документ дал бы Незалежной право направлять большее количество товаров на экспорт.

Сейчас ситуация такова: объем импорта товаров из большинства европейских стран значительно превышает объемы экспорта украинских товаров. Например, с Германией эта разница составляет 3 млрд долларов, с Францией – 684 млн долларов, с Великобританией – 219 млн долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU