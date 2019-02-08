Умер британский актер, сыгравший роль Эркюля Пуаро в «Восточном экспрессе»

СЕГОДНЯ 18:21 2019-02-08T18:21:26+03:00

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В пятницу, 8 февраля, на 83-м году жизни умер британский актер и кинорежиссер Альберт Финни. Среди наиболее известных киноролей Финни — Эркюль Пуаро в экранизации романа Агаты Кристи «Убийство в „Восточном экспрессе“» (1974), Кинкейд в фильме о Джеймсе Бонде «007:Координаты «Скайфолл» (2012), доктор Альберт Хирш в киноленте «Ультиматум Борна» (2007).

82-летний актер скончался после недолгой болезни в кругу близких ему людей, сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

«Семья просит уединения в это печальное время», - цитирует Би-би-си представителя семьи.

Альберт Финни был номинирован на премию Оскара четыре раза за лучшую мужскую роль и один раз в категории лучших актеров второго плана. Он также был обладателем трех премий "Золотой глобус". Последнюю премию актер получил за роль Уинстона Черчилля в одноименном телефильме.

Кроме того, выпускник Королевской академии драматического искусства продолжал играть на сцене, несмотря на успех в кино.

ИСТОЧНИК KP.RU