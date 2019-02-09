СЕГОДНЯ 17:54 2019-02-09T17:54:02+03:00

Пять картин Гитлера уйдут с молотка в Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Аукционный дом «Weidler» проводит «специальную распродажу» в Нюрнберге, где в 1945 году судили нацистских военных преступников. В городе выставят на продажу пять картин, которые, вероятно, были написаны Адольфом Гитлером.

Среди картин, которые должны уйти с молотка, «Вид на горное озеро» с начальной ценой 45 000 евро. Уточняется, что помимо картин, на аукционе будут представлены плетёное кресло со свастикой, скатерти, вазы, предположительно принадлежавшее покойному нацистскому диктатору.

Как отмечается, ранее этот же аукционный дом «Weidler» продал несколько картин, также предположительно принадлежавших кисти Гитлера. Тогда за одну из работ отдали 130 тысяч евро.

Как сообщает The Guardian, в четверг, 7 февраля, несколько работ были изъяты прокурором по подозрению, что они были подделками. Отмечается, что «Weidler» добровольно передал картины.

Продажи предполагаемых произведений диктатора, который некоторое время пытался стать художником в родной Австрии, регулярно вызывают возмущение, так как коллекционеры готовы платить большие деньги за искусство, связанное с нацистским прошлым страны.

Мэр города Ульрих Мали в комментарии немецкому изданию Süddeutsche Zeitung раскритиковал предстоящую продажу картин и призвал граждан игнорировать аукцион.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/675166" frameborder="0"></iframe> Скелеты в шкафу Адольфа Гитлера.ЦРУ рассекретило досье на Адольфа Гитлера. Оказывается, фюрер чувствовал себя одновременно и мужчиной, и женщиной!

ИСТОЧНИК KP.RU