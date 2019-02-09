Украинское посольство потребовало исправить статью The Times о Донбассе

СЕГОДНЯ 19:01 2019-02-09T19:01:22+03:00

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В субботу, 9 февраля, стало известно, что посольство Украины в Великобритании обратилось к изданию The Times с требованием исправить «ошибку» в статье, посвященной событиям в Донбассе.

Как выяснилось, представителей незалежной возмутило то, что авторы материала назвали конфликт на востоке страны гражданской войной. Оказывается, по мнению украинских дипломатов, ВСУ сражаются в Донбассе с «сорокатысячной российской армией».

«Исправьте статью немедленно!» - говорится в официальном Twitter диппредставительства незалежной в Соединенном Королевстве.

В итоге редакция британского издания исправила «ошибку», заменив «гражданскую войну» на «конфликт». Между тем в посольстве Украины все равно остались недовольны, так как никаких обвинений в адрес России в статье так и не появилось.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в апреле 2014 года киевские власти начали военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые заявили о своей независимости после госпереворота на Украине.

Однако в Киеве обвинили в сложившейся ситуации и вообще во всех проблемах страны Россию. Причем в Москве уже неоднократно говорили о том, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU