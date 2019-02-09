В Москве ищут двух мужчин, которые разгуливали с оружием по ТЦ "Клен"

СЕГОДНЯ 21:10 2019-02-09T21:10:12+03:00

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В столичном торговом центре "Клен" вечером 9 февраля посетители обратили внимание на двух мужчин. Они спокойно разгуливали в магазине, не скрывая оружие. Испуганные посетители сообщили об этом охранникам. Те стали отслеживать их перемещение по камерам. Увидели их уже на парковке. Они сели в машину BMW и скрылись в неизвестном направлении. Полицейские уже начали проверку и разыскивают мужчин. Сразу же в городе был объявлен план "Перехват".

- В полицию обратились представители парковки в Староватутинском проезде. По их версии, они заметили двух мужчин с предметом, который визуально напоминает оружие. Они скрылись на машине BMW. Начата проверка, мужчины объявлены в розыск, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Москве.

По предварительным данным полицейских, мужчины не угрожали поситетелям торгового центра и не стреляли. Однако проводятся все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU