СЕГОДНЯ 22:02 2019-02-09T22:02:42+03:00

Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в матче Евротура. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Встреча в Стокгольме завершилась со счетом 2:4 в пользу шведов

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В субботу, 9 февраля, российские хоккеисты проиграли команде Швеции во втором матче третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр. Встреча, которая прошла в Стокгольме, завершилась со счетом 2:4 в пользу шведов.

Среди россиян отличились Анатолий Никонцев, отправивший шайбу в ворота соперников на 41 минуте матча, и Илья Михеев, успешно реализовавший удар на 51-й минуте.

Кстати, стоит отметить, что поражение нашей сборной позволило чехам досрочно стать победителями Шведских хоккейных игр. Второе место в турнирной таблице занимает команда Швеции, а третье - сборная России.

Между тем напомним, как сообщал сайт kp.ru, именно россияне стали победителями двух предыдущих этапов Евротура, которые ранее прошли в Хельсинки и Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU