2019-02-09T22:02:42+03:00
Спорт

Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в матче Евротура

Встреча в Стокгольме завершилась со счетом 2:4 в пользу шведов
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в матче Евротура. Фото: Антон Новодережкин/ТАСССборная России по хоккею проиграла команде Швеции в матче Евротура. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Изменить размер текста:

В субботу, 9 февраля, российские хоккеисты проиграли команде Швеции во втором матче третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр. Встреча, которая прошла в Стокгольме, завершилась со счетом 2:4 в пользу шведов.

Среди россиян отличились Анатолий Никонцев, отправивший шайбу в ворота соперников на 41 минуте матча, и Илья Михеев, успешно реализовавший удар на 51-й минуте.

Кстати, стоит отметить, что поражение нашей сборной позволило чехам досрочно стать победителями Шведских хоккейных игр. Второе место в турнирной таблице занимает команда Швеции, а третье - сборная России.

Между тем напомним, как сообщал сайт kp.ru, именно россияне стали победителями двух предыдущих этапов Евротура, которые ранее прошли в Хельсинки и Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Один человек погиб в результате ДТП на севере Москвы
Полиция задержала 36 человек в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже
«Летающий радар» А-100 совершил первый полет
Трое правоохранителей пострадали при попытке штурма отделения полиции в Киеве
В Москве ищут двух мужчин, которые разгуливали с оружием по ТЦ "Клен"
Роскосмос потратит 4,6 млрд рублей на запуски кораблей к МКС
Зеленского обвинили в употреблении наркотиков
Самолет с отказавшей гидравликой сел в аэропорту Шереметьево
Эдгард Запашный: на нашествии белых медведях на Новую Землю можно заработать неплохие деньги
Шведский журналист доказал виновность Киева в керченском инциденте
Украинское посольство потребовало исправить статью The Times о Донбассе
В Канаде три человека погибли при пожаре в жилом доме
В Киеве задержали молодых людей с зеленкой и ножами
Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что гордится тем, что он русский