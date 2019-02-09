Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в матче Евротура
В субботу, 9 февраля, российские хоккеисты проиграли команде Швеции во втором матче третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр. Встреча, которая прошла в Стокгольме, завершилась со счетом 2:4 в пользу шведов.
Среди россиян отличились Анатолий Никонцев, отправивший шайбу в ворота соперников на 41 минуте матча, и Илья Михеев, успешно реализовавший удар на 51-й минуте.
Кстати, стоит отметить, что поражение нашей сборной позволило чехам досрочно стать победителями Шведских хоккейных игр. Второе место в турнирной таблице занимает команда Швеции, а третье - сборная России.
Между тем напомним, как сообщал сайт kp.ru, именно россияне стали победителями двух предыдущих этапов Евротура, которые ранее прошли в Хельсинки и Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU