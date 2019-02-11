В WWF объяснили нашествие медведей на Новой Земле

СЕГОДНЯ 01:39 2019-02-11T01:39:58+03:00

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Массовое появление белых медведей в поселках архипелага Новая Земля является следствием сокращения площади льдов, а также небрежного отношения людей к утилизации мусора, в том числе пищевых отходов. Такое мнение высказал координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы Михаил Стишов.

"Все понимали, что это может произойти. Сейчас медведей на берегах все больше из-за отсутствия льда в течение длительных периодов", - пояснил он.

Эксперт отметил, что власти архипелага предвидели, что такая проблема может возникнуть и обращались к специалистам за рекомендациями. Но ученые не могли давать советы удаленно, а Минобороны в последние годы не выдает разрешение на посещение этих мест, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что на Новой Земле в Архангельской области полярные хищники вовсю хозяйничают в населенных пунктах. Массовое нашествие белых медведей приводит в ужас местных жителей. Власти 9 февраля ввели режим чрезвычайной ситуации.

На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей.

ИСТОЧНИК KP.RU