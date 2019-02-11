2019-02-11T05:36:28+03:00
Спорт

Роналду нокаутировал во время матча игрока своей команды

Нападающий "Ювентуса" ударил по мячу, который попал в лицо Сами Хедире [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану РоналдуНападающий туринского "Ювентуса" Криштиану РоналдуФото: REUTERS
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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отправил в нокаут игрока своей же команды Сами Хедиру во время матча против "Сассуоло" в рамках 23 тура чемпионата Италии.

Португальский футболист у штрафной площади соперника сыграл рукой и арбитр сразу остановил атаку туринцев. Раздосадованный Роналду со всей силы ударил в сторону по мячу, но как раз там оказался Хедира, который принял "передачу" своего нападающего лицом. Удар получился таким сильным, что полузащитник "Ювентуса" упал на траву, а Роналдо, осознав ошибку, взмахнул рукой.

Отметим, что в итоге "Ювентус" выиграл у команды "Сассуоло" со счетом 3:0. В составе туринского клуба отличились Роналду, Хедира и Джан, передает "Чемпионат".

Криштиану Роналду отправил в нокаут партнера по команде Сами Хедиру.Матч Ювентуса против Сассуоло чемпионата Италии

Это не первый раз, когда португалец слишком сильно посылает мяч. Так 21 января этого года болельщица "Ювентуса" Елена Ди Мартино пришла насладиться игрой любимой команды с клубом "Кьево", а ушла с матча с разбитым носом.

Роналду неудачно послал мяч на трибуны во время предматчевой разминки. и снаряд угодил женщине прямо в нос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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