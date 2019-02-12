Проект реалити-шоу о колонизации Марса обанкротился

12 Февр. 12:49 2019-02-12T12:49:55+03:00

У Mars One оказалось недостаточно денег на полет в космос и организации колонии на красной планете [видео]

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Компанию Mars One Foundation, которая готовила полет людей на Марс в 2026 году, признал банкротом швейцарский суд в Базеле. На счетах сартапа оказалось всего лишь 20 000 британских фунтов. На полет в космос этого не хватит. Закрылся даже сайт проекта.

Некоммерческая часть проекта Mars One пока все еще работает, несмотря на то что у них тоже нет денег. Официальный сайт mars-one.com тоже пока действует. Руководитель компании Бас Лансдорп пытается привлечь новые инвестиции.

Mars One был запущен в семь лет назад. Организаторы стартапа планировали отправить людей на Марс уже в 2023 году. Позже сроки были перенесены на 2026 год.

Чтобы отобрать участников был открыт публичный конкурс. Свои анкеты прислали 200 тысяч человек. Среди всех отобрали 100 счастливчиков, в финал попали четыре россиянки. Планировалось, что участники останутся на красной планете и будут там жить в колонии, для чего нужно было разработать жилые модули, пилотируемые корабли и системы жизнеобеспечения. Окупиться экспедиция должна была за счет трансляций о жизни колонистов.

Эксперты с самого начала сомневались в успехе проекта. Они предупреждали о главной концептуальной проблемой - космическая радиация и делали акцент на том, что ученые еще не разработали пути защиты от нее.

Бас Лансдорп сейчас заявляет, что он «ищет решение проблемы» банкротства.

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Я очень люблю Настю Степанову. И не испытываю никакого стеснения, признаваясь в этом вот так — на всю многомиллионную аудиторию «Комсомолки».

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/611469" frameborder="0"></iframe> «Живой» Марс в уникальном видео NASA.В трёхминутном ролике показаны потрясающие ландшафты Красной планеты. По словам авторов, материал собирался в течение одиннадцати лет

ИСТОЧНИК KP.RU