Пауло Дибала может покинуть Ювентус летом

12 Февр. 13:19 2019-02-12T13:19:43+03:00

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Испанский клуб «Реал Мадрид» уже трижды в текущем сезоне делал «Ювентусу» предложение по Пауло Дибале (последнее составило 100 миллионов евро + трансфер Иско), но туринский клуб отклонял их все в силу самого игрока нежелания переходить.

Примечательно, что Реал Мадрид не единственный клуб, готовый выкупить Дибалу. Аргентинцем интересуются «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Предпочтительным вариантом для Дибалы, который оказался в тени Криштиану Роналду, будет Реал Мадрид, который, в свою очередь, все еще ищет достойную замену португальцу.

Сейчас же Пауло Дибала как никогда близок к переходу. Бывший полузащитник, ныне играющий на позиции нападающего, недоволен количеством игрового времени в своём клубе. Также недавно у него произошёл конфликт с главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри.

Пауло Дибала вышел на бровку в конце второго тайма игры с Пармой в рамках 22-го тура чемпионата Италии, в надежде, что его выпустят на замену, но в тот матч у Аллегри были другие планы. Наставник «Старой синьоры» не делал никаких замен в этом матче, и все 90 минут отыграл основной состав. Более того, Аллегри даже не объявлял замен, Пауло поднялся по собственному желанию, без каких-либо сигналов, и молча удалился в раздевалку до окончания матча и без предупреждений.

В «Ювентусе» с этим очень строго – никто не имеет права своевольно покидать поле до официального окончания матча. Максимилиано Аллегри, ожидаемо, трактовал поступок аргентинца как неуважение к главному тренеру.

Несмотря на то, что аргентинец извинился, отношения между ними все еще натянутые. Так, в качестве основной рабочей связки нападения используется связка из Манджукича и Роналду, а предпочтение третьего нападающего в схеме 3-3-4 отдается Федерико Бернардески, нежели Дибале.

Максимилиано Аллегри в послематчевом интервью после игры с Сассуоло (3:0 в пользу Ювентуса) заявил, что все следующие игры планирует работать с этим составом нападения, а Дибала будет выходить на последних минутах со скамейки, чтобы из-за отсутствия игровой практики сильно не потерять в цене.

Понятно, что такое положение дел не устраивает Пауло. Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В составе туринцев он трижды становился чемпионом Италии, три раза выигрывал Кубок и два раза Суперкубок Италии, но в нынешнем сезоне забил лишь дважды за 20 сыгранных матчей чемпионата Италии и отдал лишь четыре результативные передачи. Остается надеяться, что со сменой команды аргентинец вновь расцветет.

ИСТОЧНИК KP.RU