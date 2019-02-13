2019-02-13T00:37:15+03:00
В мире

Из-за всеобщей забастовки в Бельгии на сутки закроются все аэропорты

Воздушные гавани страны не будут принимать и отправлять авиарейсы до 22:00 13 февраля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ежедневно в главном аэропорту Брюсселя совершается около 650 рейсовЕжедневно в главном аэропорту Брюсселя совершается около 650 рейсовФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Бельгии из-за всеобщей забастовки на целые сутки закрылись все аэропорты страны, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на компанию Skeyes, которая управляет движением самолетов в бельгийском воздушном пространстве.

В сообщении Skeyes уточняется, что воздушное пространство страны будет закрыто с с 22:00 по местному времени (00:00 мск) вторника, 12 февраля, до до 22:00 (00:00 мск) среды, 13 февраля.

Компания отмечает, что была вынуждена пойти на такие меры в связи с объявленной профсоюзами Бельгии всеобщей 24-часовой забастовки, в которой принимают участие и сотрудники аэропортов. В этот день воздушные гавани страны не будут ни принимать, ни отправлять авиарейсы.

Администрация брюссельского международного аэропорта «Завентем» еще на прошлой неделе предупредила пассажиров о том, что если у них зарезервированы билеты на 13 февраля, то поездку придется перенести на другой день.

Забастовка скажется также на работе наземного транспорта и большинства учреждений. В частности, она затронет школы и больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель такси пострадал при столкновении с грузовиком на МКАД
В Госдуме уверены, что решение о новых санкциях ЕС против России продавили США
МИД РФ заявил о стремлении США создать на Ближнем Востоке «разделительные линии»
Гуайдо уверен в поражении Мадуро при силовом разрешении кризиса в Венесуэле
Общественная палата РФ попросит ОБСЕ дать оценку «синдрому RT» в США
Кудрин оценил ситуацию вокруг Майкла Калви как чрезвычайную для экономики
Украинские дайверы утопили бюст Ленина в рамках декоммунизации
Американский самолет провел разведку вблизи Крыма
Медведев утвердил систему присвоения гостиницам звезд
Основатель фонда Baring Vostok помещен в «Матросскую тишину»
МИД РФ: блокировка акантов RT - давления на неугодные Вашингтону СМИ
МИД РФ прокомментировал планы США доставить гумпомощь Венесуэле