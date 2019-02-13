Из-за всеобщей забастовки в Бельгии на сутки закроются все аэропорты

13 Февр. 00:29 2019-02-13T00:37:15+03:00

Воздушные гавани страны не будут принимать и отправлять авиарейсы до 22:00 13 февраля

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В Бельгии из-за всеобщей забастовки на целые сутки закрылись все аэропорты страны, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на компанию Skeyes, которая управляет движением самолетов в бельгийском воздушном пространстве.

В сообщении Skeyes уточняется, что воздушное пространство страны будет закрыто с с 22:00 по местному времени (00:00 мск) вторника, 12 февраля, до до 22:00 (00:00 мск) среды, 13 февраля.

Компания отмечает, что была вынуждена пойти на такие меры в связи с объявленной профсоюзами Бельгии всеобщей 24-часовой забастовки, в которой принимают участие и сотрудники аэропортов. В этот день воздушные гавани страны не будут ни принимать, ни отправлять авиарейсы.

Администрация брюссельского международного аэропорта «Завентем» еще на прошлой неделе предупредила пассажиров о том, что если у них зарезервированы билеты на 13 февраля, то поездку придется перенести на другой день.

Забастовка скажется также на работе наземного транспорта и большинства учреждений. В частности, она затронет школы и больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU