2019-02-13T12:57:47+03:00
Наука

Шведские ученые объяснили загадочное появление Стоунхенджа

Специалисты проанализировали все мегалиты Европы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые объяснили появление СтоунхенджаУченые объяснили появление СтоунхенджаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Древние мегалиты, наподобие Стоунхенджа, могла построить древняя культура, изначально жившая на территории Бретани на северо-западе Франции. С таким заявлением выступили ученые Гетеборгского университета в Швеции. Специалисты предписывают этим народам строительство грандиозных сооружений по всей Европе около семи тысяч лет назад.

Исследователи полагают, что первые грандиозные конструкции появились именно во Франции, а уже потом на территориях соседних государств. При этом ученым удалось установить, что все подобные «Стоунхенджи» построены с разницей максимум в тысячу лет. Для этого специалисты провели радиоуглеродный анализ.

Эксперты не утверждают однозначно, что именно предки французов возвели Стоунхендж в Уилтшире, однако они могли подать пример. Исследователи уверены, что если изучить все похожие строения на территории Европы, то можно будет смело отказаться от теории, что строительством Стоунхенджа занимались выходцы из Азии, пишет сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что возраст грандиозной постройки в Уилтшире составляет примерно 4-5 тысяч лет. Истинное предназначение строений неизвестно ученые предполагаю, что конструкция была возведена для религиозных обрядов или для астрономических наблюдений, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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