Опубликован тизер второй части мультфильма "Холодное сердце"

13 Февр. 17:55 2019-02-13T17:55:00+03:00

Кадр из тизера второй части "Холодного сердца" Фото: кадр из фильма

Продолжение мультфильма от Disney выйдет на экраны в ноябре 2019 года [видео]

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На видеохостинге YouTube появился тизер мульфильма "Холодное сердце 2". Ролик был опубликован на официальном канале анимационной студии Disney.

Авторы двухминутного ролика показали в нем всех основных героев мультфильма. По состоянию на вечер 13 февраля, видео было просмотрено более 103 тысяч раз; более 11 тысяч пользователей поставили ему "лайк".

Первый тизер второй части Холодного сердца .

Режиссерами мультфильма, который выйдет на экраны 22 ноября 2019 года, являются Дженнифер Ли и Крис Бак, которые приняли участие в создании первой части мультфильма. Главных героев мультфильма озвучат Кристен Белл, Идина Мензел и Джош Гэд.

Помимо этой картины, студия Disney также выпустила ленты "Холодное торжество" и "Олаф и холодное приключение", посвященные судьбам героев этой сказочной истории.

ИСТОЧНИК KP.RU