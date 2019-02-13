Опубликован тизер второй части мультфильма "Холодное сердце"
На видеохостинге YouTube появился тизер мульфильма "Холодное сердце 2". Ролик был опубликован на официальном канале анимационной студии Disney.
Авторы двухминутного ролика показали в нем всех основных героев мультфильма. По состоянию на вечер 13 февраля, видео было просмотрено более 103 тысяч раз; более 11 тысяч пользователей поставили ему "лайк".
Первый тизер второй части Холодного сердца .
Режиссерами мультфильма, который выйдет на экраны 22 ноября 2019 года, являются Дженнифер Ли и Крис Бак, которые приняли участие в создании первой части мультфильма. Главных героев мультфильма озвучат Кристен Белл, Идина Мензел и Джош Гэд.
Помимо этой картины, студия Disney также выпустила ленты "Холодное торжество" и "Олаф и холодное приключение", посвященные судьбам героев этой сказочной истории.
ИСТОЧНИК KP.RU