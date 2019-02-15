2019-02-15T15:14:58+03:00
Политика

Лукашенко заявил, что объединение РФ и Белоруссии зависит от воли народов этих стран

Белорусский лидер провел в Сочи совместную с президентом России Владимиром Путиным пресс-конференцию [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин (справа) и белорусский лидер Александр ЛукашенкоПрезидент РФ Владимир Путин (справа) и белорусский лидер Александр ЛукашенкоФото: REUTERS
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в пятницу, 15 февраля, на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что объединение РФ и Белоруссии зависит от воли народов этих стран. По его словам, Минск и Москва готовы к сближению в той степени, в которой это отвечает желанию белорусов и россиян.

«Я выскажу свое мнение, думаю, мой коллега и мой друг (Владимир Путин) согласится с этим: мы готовы настолько идти далеко в единении и объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы», - сказал Лукашенко, обращаясь к журналистам.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что у руководства государств нет никаких препятствий для углубления сотрудничества. «Слушайте, мы и завтра может объединиться вдвоем, у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это?» - приводит слова Александра Лукашенко ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, переговоры президентов Белоруссии и России начались в Сочи еще в минувшую среду. За это время политики успели не только обсудить дальнейшую интеграцию двух стран, но и покататься вместе на лыжах.

Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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