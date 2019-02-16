2019-02-16T00:29:26+03:00
Общество

Минтруд предлагает удвоить выходное пособие работникам в случае ликвидации компании

Конституционный суд признал, что нынешние нормы Трудового кодекса нарушают права сотрудников ликвидируемых компаний
Юлия ДИВЕЕВА
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В России хотят удвоить выплаты выходного пособия сотрудникам ликвидируемых компанийВ России хотят удвоить выплаты выходного пособия сотрудникам ликвидируемых компанийФото: Анастасия ОСИПОВА
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В России могут обязать компании выплачивать работникам выходное пособие в размере двукратного среднего заработка в случае ликвидации организации. Министерство труда подготовило соответствующий проект закона.

Документ также предлагает выплачивать выходное пособие в трехкратном размере работникам ликвидируемых предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях. Он размещен в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас Трудовой кодекс предусматривает выплаты лишь одной зарплаты, а также выплаты пособия в течение двух месяцев в период трудоустройства.

Однако Конституционный суд признал, что такие нормы не учитывают права сотрудников предприятий ликвидированных компаний, ведь у них не было гарантий на получение выплат после завершения процедуры ликвидации предприятий.

Как передает ТАСС, Конституционный суд принял решение на основании дела гражданки М. В. Трофимовой. Женщина, находясь в отпуске по уходу за ребенком, узнала что уволена, а компания, в которой она работала, ликвидирована в октябре 2016 года. Она получила выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Работу в течение двух месяцев женщина найти не смогла, но и положенные ей выплаты от бывшего работодателя тоже не получила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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