2019-02-16T03:58:17+03:00
Политика

В Харькове пенсионер обругал Порошенко в ответ на его признание в любви

Мужчину тут же отвели в сторону люди в гражданском и отпустили после отъезда кортежа президента [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Избиратели встречают Петра Порошенко особыми пожеланиямиИзбиратели встречают Петра Порошенко особыми пожеланиямиФото: СОЦСЕТИ
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Пенсионер обругал и послал президента Украины Петра Порошенко 14 февраля во время его предвыборной встречи с избирателями возле харьковской филармонии. Видео этого инцидента попало в YouTube.

В День влюбленных глава государства решил быть на волне праздника и объяснялся в любви жителям Харькова.

"Я вас всех люблю! Спасибо вам", - кричал Порошенко. Неожиданно в ответ он услышал: "Да пошел ты!".

Да пошел ты... Харьковчанин резко ответил Петру Порошенко.Посещение харьковской филармонии Порошенко не прошло так гладко. Во время отъезда Президента один из присутствующих мужчина в ответ на президентсткое "Я вас вс х люблю.." выкрикнул "Да пошел ты..." Далее правоохранители поспешили оперативно убрать мужчину с глаз долой.... Видео: Alexey Polikashov

Недовольного мужчину тут же по дручки двое человек в штатском отвели в подворотню. Харьковчанин продолжал по дороге выкрикивать ругательства, а снимавший все это на видео очевидец отметил, что так сейчас поступают со всеми, кто не желает кричать Порошенко "Дякую!" (спасибо).

В подворотне мужчина прокричал в лицо одному из задержавших его: "Ты харьковчанин или предатель?". А потом потребовал, чтобы власть вернула пенсионерам пенсии.

Люди на площади поспешили на выручку пенсионеру. Одни позвали милицию, другие стояли рядом, опасаясь, что крикуна начнут бить. Третьи пытались шутить и разрядить ситуацию. Как только кортеж с Порошенко уехал, недовольному харьковчанину разрешили снова выйти на площадь.

Как писал сайт "КП", президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. ЦИК зарегистрировал 44 кандидата. Согласно предварительным опросам, лидирует актер и шоумен Владимир Зеленский. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет более 14%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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