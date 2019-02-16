2019-02-16T05:50:56+03:00
В мире

В США подали первый иск против решения Трампа о введении режима ЧП в стране

Экологи и техасские землевладельцы утверждают, что президент превысил свои полномочия
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Протесты против введения Дональдом Трампом чрезвычайного положения в США.Протесты против введения Дональдом Трампом чрезвычайного положения в США.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Правозащитники в области прав потребителей Public Citizen подали в пятницу иск в федеральный окружной суд Вашингтона против решения президента США Дональда Трампа ввести режим чрезвычайного положения на южной границе страны. Адвокаты представляют интересы группы защитников окружающей среды и трех землевладельцев из штата Техас, по чьим землям будут проходить некоторые отрезки стены.

Как пишет портал BuzzFeed, правозащитники настаивают на том, что вводя режим ЧП, Трамп превышает свои полномочия, предусмотренные федеральными законами о чрезвычайных положениях, а также на том, что это решение противоречит принципу разделения властей.

По мнению Public Citizen, декларация о введении режима ЧП обусловлена отказом Конгресса выделить средства из бюджета на строительство ограждения на южной границе.

"Однако в соответствии с нашей конституцией, построенной на принципе разделения властей, разногласие между президентом и Конгрессом по поводу того, как потратить средства, не представляет собой чрезвычайную ситуацию, санкционирующую односторонний акт исполнительной власти", - подчеркнивают юристы.

Экологи выступают против, поскольку стройка может нанести урон природе долины Рио-Гранде, за сохранение которой они борются.

Пока это первый иск, оспаривающий решение Трампа. В будущем их число может вырасти.

Трамп назвал фастфуд прекрасной американской трапезой. Here s another video I shot of the White House fast food spread that includes the Domino s https://t.co/8xPj1Q6duF

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Рады заявил, что Украина может поставлять газ в ЕС вместо России
Минстранс поддержал идею ужесточить штрафы за превышение скорости
Жертвами стрелка в Иллинойсе стали четыре человека
Эверест закрыли для туристов из-за мусора
В Харькове пенсионер обругал Порошенко в ответ на его признание в любви
Трамп считает, что заслуживает Нобелевской премии мира
Лавров и Могерини обсудили ситуацию на Украине, в Венесуэле и Сирии
Замминистра энергетики США заявил о возможности остановить строительство "Северного потока-2"
Один человек погиб во время стрельбы в офисе компании Henry Pratt в Иллинойсе
На Тенерифе погибла трехлетняя девочка из России
Гуайдо дал армии Венесуэлы восемь дней на переход на "сторону конституции"
Минтруд предлагает удвоить выходное пособие работникам в случае ликвидации компании
Эрдоган: ЕС не принимает Турцию, потому что основная религия в стране - ислам
Трамп подписал проект бюджета США на 2019 год
ФТС предлагает расширить список санкционных продуктов
Сбербанк предупредил о появлении мошенничества с изменением голоса
Советская актриса призвала украинцев "изолироваться" от русских
Гуайдо признал выгоду от российских инвестиций в экономику Венесуэлы
Более 60 человек считаются погибшими после затопления шахт в Зимбабве
США могут сократить военный контингент в Афганистане на тысячу человек
США ввели санкции против министра нефтяной промышленности Венесуэлы
В Конгресс США внесен законопроект, запрещающий выход из ДРСМД
Столтенберг заверил, что НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Европе