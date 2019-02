В США подали первый иск против решения Трампа о введении режима ЧП в стране

Правозащитники в области прав потребителей Public Citizen подали в пятницу иск в федеральный окружной суд Вашингтона против решения президента США Дональда Трампа ввести режим чрезвычайного положения на южной границе страны. Адвокаты представляют интересы группы защитников окружающей среды и трех землевладельцев из штата Техас, по чьим землям будут проходить некоторые отрезки стены.

Как пишет портал BuzzFeed, правозащитники настаивают на том, что вводя режим ЧП, Трамп превышает свои полномочия, предусмотренные федеральными законами о чрезвычайных положениях, а также на том, что это решение противоречит принципу разделения властей.

По мнению Public Citizen, декларация о введении режима ЧП обусловлена отказом Конгресса выделить средства из бюджета на строительство ограждения на южной границе.

"Однако в соответствии с нашей конституцией, построенной на принципе разделения властей, разногласие между президентом и Конгрессом по поводу того, как потратить средства, не представляет собой чрезвычайную ситуацию, санкционирующую односторонний акт исполнительной власти", - подчеркнивают юристы.

Экологи выступают против, поскольку стройка может нанести урон природе долины Рио-Гранде, за сохранение которой они борются.

Пока это первый иск, оспаривающий решение Трампа. В будущем их число может вырасти.

