2019-02-17T02:51:04+03:00
Общество

Умерла младшая сестра Жаклин Кеннеди Ли Радзивилл

Ли Радзивилл скончалась Нью-Йорке в возрасте 85 лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Кэролайн Ли Бувье Кэнфилд Радзивилл РоссКэролайн Ли Бувье Кэнфилд Радзивилл РоссФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США умерла младшая сестра экс-первой леди США Жаклин Кеннеди Ли Радзивилл (полное имя Кэролайн Ли Бувье Кэнфилд Радзивилл Росс). Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, светская львица, общественный деятель и икона стиля скончалась в Нью-Йорке 16 февраля в возрасте 85 лет. В последние годы женщина страдала от болезни Альцгеймера.

Кэролайн Ли Бувье родилась 3 марта 1933 года в пригороде Нью-Йорка Саутгемптоне.

В 1953 году она вышла замуж за сына крупного американского издателя Касса Кэнфилда, но через шесть лет их брак распался. Правда римско-католическая церковь только развела их только в ноябре 1962 года.

В 1959 Кэролайн снова пошла под венец - с польским князем Станиславом Альбрехтом Радзвиллом, который был старше ее на 19 лет. У супругов родилось двое детей. В это же время, в начале 60-х Ли Радзивилл пробует начать карьеру актрисы, но вде ее работы в театре и на телевидении получили разгромные отзывы критиков, и Кэролайн оставила попытки.

В сентябре 1988 года она в третий раз выходит замуж — за американского режиссёра Герберта Росса, чьи фильмы были удостоены двух "Золотых глобусов" и были дважды номинированы на "Оскар". Развелись супруги в 2001 году, незадолго до смерти Росса.

Ли занималась литературой, дизайном, общественной жизнью. Одним из её главных друзей до последних дней оставался Жиль Дюфур, арт-директор Chanel.

ИСТОЧНИК KP.RU

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