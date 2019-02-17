Иванка Трамп назвала приятной встречу с Ангелой Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась на полях Мюнхенской конференции по безопасности с дочерью и советником президента США Иванкой Трамп. Стороны обсудили вопросы профессионально-технического образования и расширение прав женщин. Об этом сообщила дочь Дональда Трампа в своем Twitter.
"Было приятно снова встретиться с канцлером Меркель. Она является фантастическим сторонником профессионально-технического обучения и расширения прав и возможностей женщин в Германии и во всем мире", - написала она.
Иванка Трамп призналась, что многому научилась у главы германского правительства во время общения и с нетерпением ждет продолжения их сотрудничества. Она также поблагодарила Меркель за полученный опыт.
Напомним, Иванка Трамп познакомилась с Меркель во время ее визита в Вашингтон в марте 2017 года. После этого дочь президента приехала в Берлин по личному приглашению канцлера. В Германии дочь Трампа приняла участие в женском саммите W-20.
ИСТОЧНИК KP.RU