2019-02-17T13:46:51+03:00
Общество

Сокольническую линию метро закроют 3 марта

Будут подключать новые станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка»
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Закрытие необходимо в связи с работами по технологическому присоединению новых станцийЗакрытие необходимо в связи с работами по технологическому присоединению новых станцийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Южный участок Сокольнической линии метро закроют 3 марта. Один день не будет движение от станции «Юго-Западная» до «Саларьева». Закрытие необходимо в связи с работами по технологическому присоединению новых станций. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

- Предварительно на 3 марта у нас запланировано однодневное отключение южного участка. Это нужно, чтобы технологически присоединить продление Сокольнической линии, - сказал Марат Хуснуллин.

В январе Сергей Собянин провел технический пуск станций метро на участке от «Саларьево» до «Коммунарки». Уже началась обкатка поездов. Новыми станциями («Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка») пассажиры смогут воспользоваться ориентировочно в мае.

Напомним, что сейчас закрыт северный участок Сокольнической линии. Поезда не ходят между станциями «Красносельская» и «Бульвар Рокоссовского», ограничения для пассажиров будут по 24 февраля. Закрыть пять станций пришлось в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). В эти дни пассажиры могут доехать до нужной станции на бесплатных компенсационных автобусах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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