2019-02-18T01:22:38+03:00
Политика

ОАЭ купили у России "Корнеты" и "Панцири" на 51,8 миллиона долларов

Также эмираты подписали договор на техническое обслуживание ЗРК на 12 миллионов долларов
Юлия ДИВЕЕВА
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На выставке IDEX в Абу-ДабиНа выставке IDEX в Абу-ДабиФото: REUTERS
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Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в первый день 14-й международной выставки ВиВТ IDEX купили российские противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". Об этом сообщил бригадный генерал ВС ОАЭ Мохаммед Хассайни.

Он уточнил, что контракт заключен на сумму 51,8 миллиона долларов. Кроме того, ОАЭ подписали договор на техническое обслуживание "Панциря" с российской компанией "Высокоточные системы". Сумма контракта – более 12 миллионов долларов, передает ТАСС.

По данным организационного комитета выставки, всего ОАЭ в воскресенье накупили вооружений на сумму около 5 млрд дирхам (1,362 млрд долларов). Из них на 300 миллионов долларов - с эмиратскими производителями оборонной продукции.

Отмечается, что ОАЭ заключили контракт и на покупку у американской компании Raytheon зенитных управляемых ракет (ЗУР) для системы Patriot общей стоимостью 356,1 млн долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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