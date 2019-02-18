2019-02-18T16:39:55+03:00
Политика

УПЦ призвала ООН, ОБСЕ и ЕС предотвратить религиозный конфликт на Украине

Епископ Барышевский Виктор рассказал о фактах массовых нарушений прав верующих в незалежной [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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УПЦ призвала ООН, ОБСЕ и ЕС предотвратить религиозный конфликт на УкраинеУПЦ призвала ООН, ОБСЕ и ЕС предотвратить религиозный конфликт на УкраинеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава представительства Украинской православной церкви (УПЦ) при европейских международных организациях записал видеообращение, чтобы рассказать официальным лицам ООН, ОБСЕ и Евросоюза о фактах массовых нарушений прав верующих на Украине и религиозных конфликтах в этой стране.

Как заметил епископ Барышевский Виктор (Владимир Коцаба), в незалежной православные верующие стали «заложниками политической игры лидеров государства». По его словам, в настоящее время храмы УПЦ захватывают, верующих избивают, а священнослужителей принуждают переходить в «новую церковь».

«Мы приглашаем всех заинтересованных - журналистов, правозащитников, чиновников ООН, ЕС и других стран - приехать на Украину и увидеть воочию все происходящее, чтобы детально изучить наше сложное положение», - сказал епископ.

Епископ Барышевский Виктор (Владимир Коцаба) призвал ООН, ОБСЕ и ЕС предотвратить религиозный конфликт на Украине.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в последнее время на Украине действительно активизировались нападки на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Священников начали вызывать на допросы в СБУ, а обыски в приходах и нападения на храмы стали чуть ли не обычным делом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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