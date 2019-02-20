2019-02-20T14:19:58+03:00
Общество

Стартовала предварительная продажа электронных билетов на выставку произведений Ильи Репина

Выставка будет работать в Третьяковской галерее с 16 марта
Анастасия ВАРДАНЯН
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Выставка будет работать в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу с 16 марта по 18 августаВыставка будет работать в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу с 16 марта по 18 августаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В первый же день старта продаж электронных билетов на выставку произведений Ильи Репина стало ясно, что интерес публики - колоссален. Всего за несколько часов были скуплены все билеты на первые сеансы. Если не хотите стоять в очереди, то поторопитесь. Купить электронный билет можно на сайте Третьяковской галереи. Цена для взрослых посетителей - 600 рублей. Пенсионерам, студентам и школьникам скидка - 50 процентов. Льготники с полотнами великого художника могут познакомиться бесплатно.

Выставка будет работать в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу с 16 марта по 18 августа.

- Будут показаны лучшие работы мастера, созданные с начала 1870-х по конец 1920-х годов. Экспозиция, расположенная на 3 этажах в самых крупных выставочных залах Третьяковской галереи, включит более 170 живописных полотен и более 130 графических работ. Помимо хрестоматийно известных, знакомых всем из школьной программы картин («Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану») для выставки отобраны малоизвестные произведения, которые станут настоящим открытием для московской публики. Важное событие –экспонирование крупноформатного полотна «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…» из собрания Государственного Русского музея, - рассказали "КП" в пресс-службе Третьяковки.

В состав выставки включены произведения из 26 музеев России и зарубежья, а также из частных собраний.

С 16 марта по 18 августа

Крымский Вал, 10

12+

ИСТОЧНИК KP.RU

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