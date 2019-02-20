Депутат Госдумы предложил штрафовать пассажиров поездов за грязные носки

СЕГОДНЯ 21:25 2019-02-20T21:25:57+03:00

По словам парламентария Александра Васильева, эта мера необходима для того, чтобы добиться уважительного отношения к попутчикам

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Член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил штрафовать пассажиров плацкартных вагонов за грязные носки. Об этом сообщает агентство "Москва".

По словам Васильева, грязные носки пассажиров являются причиной дискомфорта их попутчиков. Парламентарий подчеркнул, что в других странах за аналогичное поведение предусмотрены штрафы. "А у нас к этому не могут прийти, чтобы человека обязать, например, не курить в тамбуре, не быть в нетрезвом виде на транспорте или не мешать друг другу тем, что он не соблюдает гигиенических требований", - заявил он.

Позже в интервью агентству РИА Новости Васильев заявил, что введение штрафа за грязные носки в поезде является вопросом "уважения к другим гражданам, к другим людям". "Надо уважительно относиться ко всем другим попутчикам в поезде и поэтому уделять внимание, так скажем, их комфортности проезда в пассажирском транспорте", - подчеркнул парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU