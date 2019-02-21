Трамп распорядился не пускать в США американскую жену боевика ИГ*

СЕГОДНЯ 05:28 2019-02-21T05:48:56+03:00

Дональд Трамп заявил, что это он распорядился не пускать в США Ходу Мутану Фото: REUTERS

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В Соединенные Штаты не пускают жительницу Алабамы Ходу Мутану, которая четыре года назад вышла замуж за боевика ИГИЛ*, а теперь вместе с полуторагодовалым сыном сбежала из лагеря террористов в Сирии и хочет вернуться домой, сообщает агентство Associated Press.

Американские чиновники утверждают, что 24-летняя женщина не является гражданкой США и у нее нет никаких законных оснований для въезда в страну – ни визы, ни гражданства, ни действительного паспорта. Адвокаты беглянки предъявляют копию ее свидетельства о рождении и уверяют, что до того, как Хода Мутана присоединилась к исламистам, американский паспорт у нее был.

В ситуацию вмешался президент. Дональд Трамп объявил, что это именно он распорядился не пускать в Штаты жену боевика с ребенком.

«Я поручил госсекретарю Майку Помпео, и он полностью согласен, не допускать Ходу Мутану обратно в страну!» - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

ИСТОЧНИК KP.RU