Непогода нарушила авиасообщение в США
Из-за непогоды, обрушившейся на многие штаты Америки, в США нарушено авиасообщение. В общей сложности американские аэропорты более двух тысяч авиарейсов, еще 3,4 тысячи рейсов были задержаны, сообщает агентство Associated Press.
Так, губернатор Нью-Джерси объявил чрезвычайное положение: в штате ожидается сильный снег с дождем. В Канзасе и еще нескольких штатах из-за снегопада не работают школы, детсады и госучреждения.
Власти Нью-Йорка, где сильная метель продлится как минимум до вечера среды, вообще настоятельно рекомендуют местным жителям сидеть дома и не выходить на улицу без острой необходимости.
А тем временем южные штаты страны страдают от проливных дождей, из-за которых возникли проблемы даже с движением наземного транспорта. В Алабаме, Миссисипи и Джорджии объявили об угрозе наводнений.
ИСТОЧНИК KP.RU