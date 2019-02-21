Непогода нарушила авиасообщение в США

СЕГОДНЯ 06:38 2019-02-21T06:52:18+03:00

Из-за непогоды в США отменены более двух тысяч авиарейсов Фото: REUTERS

Из-за снега и дождя отменили более двух тысяч авиарейсов, еще 3,4 тысячи были задержаны

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Из-за непогоды, обрушившейся на многие штаты Америки, в США нарушено авиасообщение. В общей сложности американские аэропорты более двух тысяч авиарейсов, еще 3,4 тысячи рейсов были задержаны, сообщает агентство Associated Press.

Так, губернатор Нью-Джерси объявил чрезвычайное положение: в штате ожидается сильный снег с дождем. В Канзасе и еще нескольких штатах из-за снегопада не работают школы, детсады и госучреждения.

Власти Нью-Йорка, где сильная метель продлится как минимум до вечера среды, вообще настоятельно рекомендуют местным жителям сидеть дома и не выходить на улицу без острой необходимости.

А тем временем южные штаты страны страдают от проливных дождей, из-за которых возникли проблемы даже с движением наземного транспорта. В Алабаме, Миссисипи и Джорджии объявили об угрозе наводнений.

ИСТОЧНИК KP.RU