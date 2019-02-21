В китайском городе Цзиань мужчина с ножом напал на прохожих
В китайском городе Цзиань, расположенном в провинции Цзянси на востоке страны, вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Об этом сообщили представители местной полиции в мессенджере WeChat.
Нападение произошло в 07:12 по местному времени. Ножевые ранения в результате нападения получили 11 человек. Тем не менее, полицейским и прохожим удалось быстро обезвредить нападавшего; в настоящий момент он находится под стражей.
По предварительным данным, нападавшим оказался 33-летний местный житель. В заявлении местной полиции отмечается, что мужчина ранее лечился от психического расстройства. В настоящий момент ведется расследование случившегося.
Ранее сайт kp.ru сообщал о нападении на школу в Пекине. Тогда от действий преступника, вооруженного ножом, пострадали 20 детей; часть из них получила серьезные ранения.
ИСТОЧНИК KP.RU