В центре Москвы на проезжую часть рухнул автокран
В Москве на Страстном бульваре на проезжую часть рухнул автокран. Происшествие произошло недалеко от кинотеатра "Россия".
На данный момент движение в районе ЧП перекрыто. На месте инцидента работают дорожные инспекторы.
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Известно о том, что автокран разбил две машины.
В Москве на проезжую часть Страстного бульвара рухнул автокран.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2016 году в Москве строительный кран упал на территорию детского сада. Это произошло недалеко от станции метро "Сухаревская" в Ананьевском переулке. Рядом с садом находилась строительная площадка. Рабочие возводили многоэтажный комплекс. Башенный кран упал как раз в то время, когда воспитанники детского сада должны быть на прогулке.
В начале января этого года в центре Москвы автокран протаранил пешеходный мост. Пассажир грузовика погиб, водителя срочно госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU