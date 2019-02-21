2019-02-21T17:27:40+03:00
Происшествия

В центре Москвы на проезжую часть рухнул автокран

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В центре Москвы на проезжую часть рухнул автокранВ центре Москвы на проезжую часть рухнул автокранФото: скриншот с видео
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В Москве на Страстном бульваре на проезжую часть рухнул автокран. Происшествие произошло недалеко от кинотеатра "Россия".

На данный момент движение в районе ЧП перекрыто. На месте инцидента работают дорожные инспекторы.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Известно о том, что автокран разбил две машины.

В Москве на проезжую часть Страстного бульвара рухнул автокран.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2016 году в Москве строительный кран упал на территорию детского сада. Это произошло недалеко от станции метро "Сухаревская" в Ананьевском переулке. Рядом с садом находилась строительная площадка. Рабочие возводили многоэтажный комплекс. Башенный кран упал как раз в то время, когда воспитанники детского сада должны быть на прогулке.

В начале января этого года в центре Москвы автокран протаранил пешеходный мост. Пассажир грузовика погиб, водителя срочно госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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