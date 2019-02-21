2019-02-21T18:28:03+03:00
Происшествия

В Москве из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали здание Минобрнауки

Сообщение с угрозами пришло по электронной почте
Анастасия ВАРДАНЯН
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По факту ложного сообщения о теракте было возбуждено уголовное дело.По факту ложного сообщения о теракте было возбуждено уголовное дело.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Очередная волна ложных минирований накрыла столицу в четверг, 21 февраля. В список попали несколько торговых центров, а так же здание Министерства образования и науки, расположенное в самом центре Москвы на Лосиновской улице.

- Сообщение об угрозе взрыва поступило по электронной почте. Из здания были эвакуированы все сотрудники, - сообщили "КП" источники в правоохранительных органов.

Здание уже обследовали кинологи. Взрывчатку не обнаружили. По факту ложного сообщения о теракте было возбуждено уголовное дело. Пока выйти на след "террористов" не удалось. По одной из версий анонимное письмо пришло из-за рубежа.

Оцепление вокруг здания уже сняли.

- Мы работаем в штатном режиме, - сообщили "КП" в Минобрнауки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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