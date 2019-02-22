2019-02-22T12:36:37+03:00
Звезды

Путин поручил разработать меры господдержки молодёжной музыки

План, составленный экспертами, должен быть представлен к 1 сентября
Елена Гильманова
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин дал поручение разработать меры поддержки современной популярной музыки, которая востребована у молодежи. Как сообщает пресс-служба Кремля, список задач был разработан по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, состоявшегося 15 декабря 2018 года.

В пресс-службе рассказали, что план должен быть разработан при участии экспертных организаций форм господдержки.

«Администрации президента Российской Федерации организовать обсуждение с участием представителей экспертного сообщества и экспертных организаций форм государственной поддержки современной популярной музыки, в том числе направлений, востребованных молодежной аудиторией, а также современных видов визуальных искусств», — отмечается в поручении.

Ответственным за выполнение поставленных задач был назначен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. План первоочередных действий должен быть подготовлен до 1 сентября.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге прошло заседание Совета по культуре и искусству, на котором Владимир Путин обсудил создание культурных кластеров в городах России. На заседании, которое состоялось 15 декабря прошлого года, обсуждались вопросы формирования и реализации национальной программы «Культура» до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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