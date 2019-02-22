2019-02-22T12:44:58+03:00
Спорт

Финал Кубка России по фигурному катанию 2019 в Великом Новгороде. Где смотреть прямую видеотрансляцию

Произвольная программа на Кубке России по фигурному катанию среди женщин впечатляет своим драматизмом
Антонина ВЕТКИНА
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Евгения Медведева.Евгения Медведева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 22 февраля, в Великом Новгороде на Кубке России по фигурному катанию разыграют последнюю путевку в сборную на мировое первенство среди женщин. Все зависит от результатов произвольной программы. Напомним, место в национальной сборной уже забронировали чемпионка Олимпийских игр Алина Загитова и чемпионка Европы Софья Самодурова.

За третью путевку разыгралась жесткая конкуренция. В лидерах после короткой программы Евгения Медведева. На коньки ей наступают Станислава Константинова, Анастасия Губанова и Елизавета Туктамышева.

Первый канал будет транслировать произвольную программу на сайте 1tv.ru с 14.00 мск. С 15.15 мск начнется показ и в телеэфире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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