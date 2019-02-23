Прокуроры Нью-Йорка засудят Манафорта, если его помилует Трамп

СЕГОДНЯ 01:02 2019-02-23T01:02:42+03:00

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Прокуоры города Нью-Йорк серьезно нацелены на то, чтобы посадить в тюрьму экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Окружная прокуратура района Манхэттен готовит против него обвинения, которые будут выдвинуты, если глава государства помилует его.

Как пишет газета The New York Times, Манафорта могут обвинить в незаконном получении двух кредитов от банков, названия которых не называются. Поэтому даже после помилования за совершение федеральных преступлений, глава штаба Трампа все равно окажется в тюрьме.

Суд штата Вирджиния вынесет приговор Манафорту 8 марта. Присяжные признали его виновным по восьми пунктам обвинения, касающихся федеральных преступлений, в том числе нарушений налогового и банковского законодательств и сокрытия зарубежных банковских счетов.

Ему грозит до 25 лет тюрьмы за налоговое и банковское мошенничество и дополнительное время для подсчета заговора в соответствующем деле. Это заключение может стать пожизненным для него. В апреле Манафорту исполняется 70 лет. Президент США может его помиловать, но лишь в отношении федеральных правонарушений. За нарушения законов штата Нью-Йорк Манафорту придется отсидеть.

ИСТОЧНИК KP.RU