2019-02-23T01:02:42+03:00
В мире

Прокуроры Нью-Йорка засудят Манафорта, если его помилует Трамп

Экс-главу избирательного штаба Трампа могут посадить за два незаконно взятых кредита
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Пол МанафортПол МанафортФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Прокуоры города Нью-Йорк серьезно нацелены на то, чтобы посадить в тюрьму экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Окружная прокуратура района Манхэттен готовит против него обвинения, которые будут выдвинуты, если глава государства помилует его.

Как пишет газета The New York Times, Манафорта могут обвинить в незаконном получении двух кредитов от банков, названия которых не называются. Поэтому даже после помилования за совершение федеральных преступлений, глава штаба Трампа все равно окажется в тюрьме.

Суд штата Вирджиния вынесет приговор Манафорту 8 марта. Присяжные признали его виновным по восьми пунктам обвинения, касающихся федеральных преступлений, в том числе нарушений налогового и банковского законодательств и сокрытия зарубежных банковских счетов.

Ему грозит до 25 лет тюрьмы за налоговое и банковское мошенничество и дополнительное время для подсчета заговора в соответствующем деле. Это заключение может стать пожизненным для него. В апреле Манафорту исполняется 70 лет. Президент США может его помиловать, но лишь в отношении федеральных правонарушений. За нарушения законов штата Нью-Йорк Манафорту придется отсидеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президент Судана ввел режим ЧП в стране
Минобороны ответило на жалобы Швеции на маневры Су-27
Трамп подтвердил, что может оставить в Сирии небольшой контингент войск
Минстрой предлагает наказывать за отказ пустить газовщиков в квартиру
В Москве из-за короткого замыкания загорелся трамвай
В Китае запретили требовать от женщин тест на беременность при приеме на работу
Илон Маск взял ипотеку на $61 млн
Индейцы взяли в плен генерала Нацгвардии Венесуэлы
Минприроды РФ предложило запретить держать дома пауков, медведей и крупных кошачьих
Кличко похвастался «ростом смертности» в Киеве
Всероссийский форум «Наставник» предоставит возможность ученикам самим выдвигать кандидатуры наставников
Путин заявил об отсутствии аналогов российских вооружений
Обаму в соцсетях признали «иконой стиля»
Гендиректор студии «Дирекция кино»: Увеличение финансирования поднимет детское кино на новый уровень
Здание Национального космического центра построят в форме ракеты
На Сейшелах закрыли дело об изнасиловании россиянки в пятизвездочном отеле
В Молдавии отстранили от работы российского наблюдателя от ОБСЕ