В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России

СЕГОДНЯ 13:17 2019-02-23T13:17:46+03:00

По данным Росстата, на тысячу мужчин в нашей стране в среднем приходится 1156 женщин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно статистике, в 2018 году на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин

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На 10 ребят по статистике теперь 9 девчонок. Вот так перевернулась знаменитая песенка, если верить Росстату.

Эксперты подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году. Согласно результатам исследования, среди молодых людей до 34 лет на тысячу мужчин приходится 960 женщин.

В возрастной группе от 35 до 39 лет соотношение уже меняется обратно - 1027 женщин на тысячу мужчин. Наибольшая разница между числом мужчин и женщин была установлена среди граждан старше 70 лет: в этой возрастной группе на тысячу мужчин приходится 2377 женщин.

В среднем же на тысячу мужчин в нашей стране приходится 1156 женщин.

Отмечается, что с начала века соотношение количества мужчин и женщин в России практически не изменилось: в 2000 году на тысячу мужчин приходилось 1138 женщин. В 2010 году это соотношение достигло максимума: тогда на тысячу мужчин приходилось примерно 1630 женщин. Одинаковое количество представителей обоих полов было достигнуто лишь в 2017 году среди граждан в возрасте от 30 до 34 лет.

По состоянию на начало 2018 года в России проживали 78,7 миллиона женщин и 68,1 миллиона мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU